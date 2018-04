Frode fiscale nei trasporti, 7 arresti e 40 indagati

Di:

Roma. Nella giornata di ieri è stata data esecuzione, a cura di militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Livorno, ad un’ordinanza, emessa dal G.I.P. del locale Tribunale, Dott. Marco Sacquegna, restrittiva della libertà personale nei confronti di sette persone.

Sequestrate, inoltre, disponibilità finanziarie, immobili, denaro, automezzi e quote societarie fino a concorrenza del valore di oltre tre milioni di euro. 40 i soggetti indagati per l’emissione e l’utilizzo di oltre 40 milioni di euro di fatture per operazioni inesistenti: nei confronti di 8 di essi è ipotizzata anche l’associazione per delinquere.