“Importante pronuncia Consiglio Stato su autorizzazione shopper personali”

“Il Consiglio di Stato, rispondendo ad una richiesta di parere del Ministero della Salute, ha esteso la possibilità per i consumatori di acquistare frutta e verdura anche con sacchetti biodegradabili propri, attribuendo agli esercizi commerciali l’onere di verificarne l’idoneità”. A dichiararlo è Adoc Foggia che, in sintonia con Adoc nazionale, invita il Ministero della Salute a chiarire quali borse siano ammissibili e le metodologie di controllo da parte degli esercizi commerciali.

“Questo pronunciamento garantisce l’estensione dei diritti dei consumatori, ora non più vincolati all’acquisto e all’uso dei sacchetti biodegradabili forniti dall’esercizio commercial. Il responso del Consiglio di Stato, infatti, autorizza i consumatori ad introdurre e ad utilizzare shopper personali, anche di carta, alternativi alle buste in plastica ultraleggera acquistabili presso l’esercizio commerciale. Una decisione che non solo rispetta il diritto dei consumatori alla libera scelta ma evidenzia come sia possibile utilizzare prodotti, come le buste di carta, che rispondono in maniera completa alle logiche di tutela ambientale. Quello che non ci convince è l’onere, eccessivamente gravoso, a carico degli esercenti di verificare l’idoneità e la conformità alla legge dei sacchetti introdotti dai consumatori. In questo senso, auspichiamo un nuovo intervento chiarificatore da parte del Ministero della Salute, che non solo definisca con esattezza le tipologie di shopper idonee e conformi, a vantaggio dei consumatori, ma circoscriva le modalità di controllo da parte degli esercenti, rendendolo meno gravoso”, aggiunge Adoc Foggia.

