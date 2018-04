La Cipolla Bianca di Margherita Igp sfida i mercati

Di:

Roma, 11 apr. (askanews) – Ha ottenuto il marchio di indicazione geografica protetta due anni fa e oggi punta ad aumentare la remuneratività per i produttori e a entrare nelle cucine italiane da Nord a Sud. E’ la Cipolla Bianca di Margherita Igp, un altro prodotto di quella Puglia che, negli ultimi anni, tanto sta dando all’agroalimentare italiano. Ieri nella sede romana dell’Aicig (associazione italiana consorzi indicazioni geografiche), Giuseppe Castiglione, presidente del Consorzio di valorizzazione e tutela della Cipolla Bianca di Margherita Igp, ha spiegato gli obiettivi del Consorzio per i prossimi anni e ha presentato le caratteristiche di questo prodotto la cui produzione è rimasta immutata da secoli.

La Cipolla di Margherita Igp viene coltivata non sul terreno, ma nelle sabbie del Mar Adriatico, a sud del Gargano, in una zona di elevato interessa ambientale, tutelata da una convenzione internazionale, nei territori compresi tra Margherita di Savoia, Zapponeta e Manfredonia (Bat e Foggia): il contesto ambientale influisce direttamente sulle caratteristiche fisiche e organolettiche del prodotto. Le prime tracce di commercializzazione risalgono agli inizi del 1800 e oggi viene coltivata nello stesso modo: i semi si ottengono piantando bulbi selezionati su un terreno sabbioso, poi le piantine ottenute dai semezia si trapiantano e si riparano con la paglia dall’erosione del vento e, infine, le cipolle vengono raccolte a mano. Da disciplinare, anche il confezionamento, che deve essere effettuato subito dopo la raccolta, deve essere fatto nella zona di produzione. Si tratta di un prodotto fresco, con elevato contenuto di zuccheri.

Quattro gli ecotipi: la marzaiola o aprilatica (schiacciata ai poli), la maggiaiola (più tondeggiante) la giugnese e la lugliatica (rotonde). Oggi sono circa 250 i piccoli produttodi di Cipolla Bianca di Margherita Igp e, ogni anno, si coltivano circa 200 ettari per una produzione complessiva di 75.000 quintali e un volume di affari di circa 8 milioni di euro. Nel 2017 il prodotto certificato è stato pari a 22mila quintali (il 30% in più del 2016) e gli attuali soci del Consorzio sono 20 aziende di produttori, di cui 2 cooperative e 4 aziende di commercializzazione. Da una vendita in gran parte locale, la Cipolla di Margherita sta oggi puntando sulla Grande distrubuzione e, ovviamente ad aumentare la redditività per i produttori.