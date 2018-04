Immagine in allegato al testo

Manfredonia. “Sistemare la basola di pietra sul vialetto verso il Cimitero”: così un gruppo di cittadini a StatoQuotidiano allegando delle immagini relative all’ingresso del vialetto che porta al Cimitero. “Alcune persone a Pasqua, passando per quella strettoia, sono scivolate rovinosamente sulla basola di pietra divelta dalle radici del pino. Urge, a chi di dovere, dover provvedere ad una urgente sistemazione“. Redazione StatoQuotidiano.it Manfredonia. Cittadini “Sistemare basola di pietra sul vialetto verso il Cimitero” ultima modifica: da

