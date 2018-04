Un momento dell'incontro (st)

Le coincidenze non esistono Nelle stesse ore in cui PugliaPromozione diffondeva i dati relativi alle presenze turistiche del 2017, nei quali Manfredonia spicca con il suo +22%, l’Agenzia del Turismo teneva un incontro operativo (convocato da tempo) con tutte le Associazioni culturali della città, al fine di discutere e confrontarsi su proposte di sostegno ed integrazione della fruizione dei beni turistico-culturali. All’incontro di ieri mattina, a rispondere all’invito dell’A.U. Saverio Mazzone c’erano Archeoclub siponto, ProLoco Manfredonia, ASSOCIAZIONE DAUNIA TUR, #GamGargano, Tautor Associazione culturale di didattica, La Pelandra Tour, Padre Mario Marchiori, Rettore della Basilica di Santa Maria di Siponto e Don Alessandro Rocchetti, responsabile dei beni culturali della Curia Arcivescovile. Dopo una ricognizione delle criticità risolvibili nel breve periodo, alla luce delle vigenti normative sulle modalità delle aperture statali dei beni culturali e degli accordi sindacali per il personale a disposizione del Polo Museale della Puglia\ MiBACT (per una pianta organica già sotto dimensionata per Manfredonia), gli intervenuti hanno convenuto sulla proposizione di un piano operativo ed integrativo da sottoporre agli Enti sovraterritoriali competenti, al fine di mitigare quanto più possibile il disagio dovuto alle giornate ed alle fasce orarie del Castello Svevo-Angioino e del Parco Archeologico di Siponto. Un tema molto complesso quello della valorizzazione, gestione e fruizione dei beni culturali che vede l’intersecarsi di competenze di diversi soggetti istituzionali a più livelli amministrativi. L’incontro è stato aggiornato a stretto giro per l’elaborazione di una proposta da sottoporre agli organi ministeriali. (Nota stampa) Manfredonia. Fruizione beni turistico-culturali, incontro Agenzia – Associazioni ultima modifica: da

