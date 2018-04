Ph ilmegafono

Di:



Un cornicione lungo venti metri si è staccato dalla parte retrostante del Comune di Orta Nova causando una grave caduta di calcinacci che fortuntamente non ha travolto nessuna persona. E’ accaduto nella notte tra il 10 e l’11 aprile, alle ore 12 e 45 circa. Il crollo è avvenuto nell’area su cui attualmente si trovano gli spazi all’aperto di un pub. Il materiale crollato ha danneggiato i gazebo che fortunatamente in quel momento non erano frequentati né da personale del locale, nè da clienti dello stesso. fonte ilmegafono.eu Orta Nova, “Cade un cornicione di 20 metri dal Municipio” ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.