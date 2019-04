Puglia. Atmosfera ancora instabile con temporali diurni

Di:

Bari, 11 aprile 2019. Una circolazione depressionaria sul Tirreno continua a rinnovare condizioni di instabilità anche sul basso versante adriatico. Avvio di giornata discreto ma dal pomeriggio temporali e rovesci si formeranno sulla dorsale coinvolgendo anche la medio-alta Puglia; isolati fenomeni possibili anche sul Salento. Temperature minime in calo, con estremi di 5°C; massime stabili, con punte di 17°C. Venti deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione a meridionali. Zero termico nell’intorno di 2150 metri. Basso Adriatico poco mosso; Canale d’Otranto mosso.

Venerdì 12 Aprile Prosegue l’instabilità con precipitazioni sparse

VENERDI’: un’area di bassa pressione resta attiva sul Tirreno portando ancora condizioni di tempo instabile sulle regioni del basso versante adriatico con cieli irregolarmente nuvolosi e ancora occasione per piogge e temporali, specie nella seconda parte del giorno. Temperature minime in aumento, con estremi di 8°C; massime in calo, con punte di 15°C. Venti deboli o moderati da SO in rotazione a N/NE sul medio Adriatico. Zero termico nell’intorno di 1950 metri. Mari sino a mossi.

Sabato 13 Aprile Residua instabilità ma con tendenza a miglioramento

SABATO: la circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, allenta la presa favorendo tempo più asciutto dalla sera. Nello specifico sulla Daunia cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera; su murge, litorale adriatico meridionale e Salento cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite; sul Tavoliere cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sul litorale adriatico settentrionale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi . Temperature minime in calo, con estremi di 4°C; massime stabili, con punte di 16°C. Venti deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 1900 metri. Basso Adriatico poco mosso; Canale d’Otranto da mosso a poco mosso.