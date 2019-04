Allegri: «Potevamo fare meglio»

Come sempre è lucidissima l’analisi di Mister Allegri, al triplice fischio della gara di Champions League.

«Potevamo fare meglio – spiega – L’Ajax ha qualità importanti, porta tanti uomini sopra la linea della palla e gioca bene nello stretto. Noi abbiamo allungato meno di quanto avremmo dovuto fare sopra la linea dei loro centrali».

Sul gol subito: «Ha creato un momento di choc, ma poi ci siamo ripresi bene – racconta il Mister – Nei minuti successivi ho messo in campo i giocatori tecnici perché c’era bisogno di gestire la palla».

Bene però la fase difensiva: «Su Rugani ero sereno, sapevo che avrebbe giocato bene e ha fatto una prova straordinaria in difesa. Comunque tutti i quattro della linea arretrata hanno giocato bene, e non era facile».

Infine, su Cristiano Ronaldo: «Anche stasera ha dimostrato di essere di un’altra categoria, non solo per il gol, ma per i suoi tempi di gioco».

fonte https://www.juventus.com/it/news/news/2019/ajax_juventus-allegri.php