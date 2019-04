Di:

CRISTIANO RONALDO

C’è una cosa che ronza nella mia testa da questa estate. Da quando ho appreso che Cristiano Ronaldo sarebbe andato a giocare con la Juventus. Non si sa come si è potuto realizzare questo autentico miracolo. I fatti della Juventus sono sempre misteriosi. Al di fuori della società si sa solo quello che vogliono loro, non quello che è veramente avvenuto.

Il primo mistero riguarda la realizzazione del trasferimento. Ovverosia, è stata la Juventus, con l’abilità dei suoi dirigenti, a procurare il trasferimento o è stato Cristiano Ronaldo a decidere di voler venire a giocare in Italia? E’ un fatto che non si è capito bene in base alle notizie stampa, che hanno accompagnato la vicenda. Io sono propenso a credere che forse è stato il fuoriclasse a scegliere l’Italia e la Juventus.

L’altro fatto che è coperto dal più profondo mistero, ancora più inestricabile della giungla amazzonica, è il costo di tutta l’operazione.

Stando a quanto si è potuto apprendere, sempre dalla Juve e dalla stampa, il costo dell’operazione è stato di cento milioni di euro per il cartellino, pagati al Real Madrid, e trenta milioni di ingaggio annuo a Cristiano Ronaldo.

Anche questa pare una notizia improbabile.

Si è più propensi a credere che il costo totale dell’operazione è stato molto più alto di quanto si vorrebbe far credere.

Il Real Madrid non avrebbe mai lasciato andare CR7 per una cifra così irrisoria. Per quanto sia verosimile il fatto che il grande fuoriclasse ha voluto lui fortissimamente l’Italia e la Juve, questa ha pagato profumatamente il cartellino.

Anche l’ingaggio pare molto esiguo in considerazione del fatto che all’epoca del trasferimento si diceva che qualche club cinese avesse offerto a Ronaldo l’ingaggio stratosferico di cento/centoventi milioni di euro all’anno.

Quale che sia la verità, e comunque la faccenda sia avvenuta, resta il fatto, di per sé solo inimmaginabile e fantastico, che CR7 ha scelto di venire a giocare in Italia.

E’ stato un grande regalo che il fuoriclasse ha voluto fare agli sportivi della Juventus ed all’Italia in generale.

L’evento poi si situa al di là dei contenuti meramente sportivi.

L’opzione del fuoriclasse per l’Italia ha dimostrato che nel nostro paese, nonostante tutto, si possono ancora fare operazioni economiche ad altissimo livello. Si possono concludere affari al top delle possibilità mondiali.

E questo costituisce uno spot pubblicitario che vale molto più di trecento punti di spread e va notevolmente oltre le più rosee valutazioni delle società di rating.

Il fatto che in Italia si possano fare affari al più alto livello mondiale non ha valore, è incommensurabile.

Anche la Juve però ha avuto il suo tornaconto economico e sportivo ai più alti livelli.

Oltre ai goals fatti in campionato, i tre goals di Ronaldo all’Atletico Madrid (evento che rimarrà indelebie nella storia del calcio) la ripagano abbondantemente di ogni suo esborso finanziario.

Ancora una volta, dunque, la Juve ci ha azzeccato, però io dico: Cristiano Ronaldo non poteva scegliere un’altra squadra?

C & C