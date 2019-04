Foggia, come cambia il sistema dell’emergenza-urgenza

Di:

Foggia, 11 aprile 2019. Con la nascita dell’AREU, l’Azienda Regionale per l’Emergenza Urgenza, il sistema del vecchio servizio inerente al 118 è destinato ad assumere profondi cambiamenti. E’ questo il tema al centro dell’incontro, organizzato dalla Funzione Pubblica Cgil Foggia, che si terrà oggi giovedì 11 aprile 2019, alle ore 15.30, nella Sala del Consiglio dell’Amministrazione provinciale in via Telesforo, a Foggia. “AREU: il nuovo assetto per l’emergenza urgenza in Puglia” è il titolo del convegno che si propone di far luce sul cambiamento in atto.

Sarà il segretario generale FP-Cgil Foggia, Mario La Vecchia, a introdurre i temi del convegno. I lavori saranno coordinati da Biagio D’Alberto, segretario generale FP-Cgil Puglia. Interverranno Giuseppe Lella (dirigente Dipartimento Salute e Benessere della Regione Puglia), Vito Piazzolla (direttore generale ASL Foggia), Vitangelo Dattoli (direttore generale Azienda Ospedaliero Universitaria), Maurizio Carmeno (segretario generale CGIL Foggia), Giuseppina Gentile (dirigente medico Medicina convenzionata), Michelangelo Caggiano (autista soccorritore), Antonio Marotta (coordinatore COTES Foggia), Carlo Rubino (presidente associazione Croce Azzurra).