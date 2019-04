Manfredonia. Derattizzazione e monitoraggio roditori: a breve il “pest control”

Di:

Manfredonia, 11 aprile 2019. L’Azienda Servizi Ecologici S.p.A., società “in house” a capitale totalmente pubblico avente quale socio unico il Comune di Manfredonia, tra i servizi collaterali d’istituto di cui al contratto di servizio in essere, deve, obbligatoriamente, garantire la esecuzione dei servizi di derattizzazione, nonché di disinfezione e disinfestazione, con regolarità, in special modo durante tutta la stagione estiva, su tutto il territorio dell’abitato di Manfredonia e delle relative frazioni, borgate e litorali.

L’attuale “Governance” aziendale, tra i suoi obiettivi principali di gestione, ritiene necessario, ancorchè indispensabile, porre in essere azioni mirate volte a garantire alla cittadinanza ed all’ utenza tutta, durante l’intero anno, la esecuzione dei servizi di derattizzazione e di disinfestazione, tutti nella loro complessità di intervento, in linea con i tempi ed, altresì, nel pieno e totale rispetto delle regole sanitarie e delle normative di riferimento, la cui effettuazione tenga conto, in via prioritaria, delle reali esigenze della popolazione per garantire così, con la giusta efficacia, l’igiene e la salute pubblica.

Seguendo questo principio di riferimento e nell’interesse esclusivo dei cittadini,

l’Azienda Servizi Ecologici S.p.A. di Manfredonia

rende noto alla cittadinanza ed alle utenze tutte che ha recentemente provveduto ad affidare, in favore della ditta Rentokil Initial Italia S.p.A. filiale di Roma, società del precipuo settore referenziata a livello internazionale, il servizio di derattizzazione e monitoraggio roditori da eseguirsi esclusivamente sul territorio della Città di Manfredonia e della frazione di Siponto, nonché il servizio di monitoraggio e disinfestazione insetti volanti (antilarvale ed adulticida di mosche e zanzare), da eseguirsi, invece, su tutto il territorio della Città di Manfredonia, borgate, frazioni e litorale sud compresi.

La ditta incaricata Rentokil Initial Italia S.p.A. risulta regolarmente iscritta all’A.N.I.D. (associazione nazionale delle imprese di disinfestazione) ed anche in possesso di tutte le certificazioni di gestione e qualità previste dalla normativa di riferimento ed, altresì, risulta capace di mettere in campo strategie veramente efficaci e risolutive rispetto ai problemi di infestazione, sia dei ratti, che dei volatili (mosche e zanzare), con l’ausilio di metodi e prodotti sempre più efficaci, innovativi e compatibili con l’ambiente. Rentokil Initial Italia S.p.A, effettuerà detti servizi, in via sperimentale e per la durata determinata di nr. 12 mesi, avvalendosi di una equipe di otto biologi a livello nazionale, disponendo di una reportistica on line (web application MyRentokil) per il monitoraggio e controllo costante, in tempo reale, dei servizi erogati. Insomma, una società seria e veramente all’altezza del compito assegnato, esperta di “Pest Control” leader in Europa e nel mondo.

Sarà cura di A.S.E. S.p.A. pubblicare a breve, sul sito internet aziendale www.asemanfredonia.it, il programma dettagliato delle varie attività e degli interventi che, comunque, prenderanno il via nel corrente mese di aprile.

Manfredonia, 11 aprile 2019

L’Amministratore Unico di A.S.E. S.p.A. geom. Francesco Barbone