Nasce a San Marco in Lamis un nuovo presidio di Libera

Foggia. Dopo quello scolastico di Vieste, e quelli di Cerignola e Foggia, si aggiunge un altro piccolo tassello fatto di impegno e di corresponsabilità in Capitanata, un altro spazio aperto alla costruzione di percorsi di antimafia sociale e di giustizia sociale.

“Il nostro invito è a tutte le forze positive presenti sul territorio, a riempire e sostenere questi nuovi gruppi” spiega Sasy Spinelli, referente provinciale di Libera Foggia, “Quello di San Marco, in particolare, giunge a costituzione dopo un percorso di formazione e conoscenza partito subito dopo il 9 agosto del 2017, giorno in cui furono uccisi i fratelli Luciani, in un attentato che ha sconvolto e scosso l’intera comunità. Le associazioni ed i cittadini si sono attivati sin da subito per essere accanto ai familiari e per non far vincere nel paese il silenzio e la paura”. Alla memoria dei due agricoltori sarà dedicato il nascente Presidio, proprio perché il loro esempio ha spinto ancor di più la parte attiva a “sporcarsi le mani” e a fare rete.

All’assemblea parteciperanno i familiari dei Luciani, molti dei quali sono impegnati direttamente nel gruppo fondativo, la vice-presidente di Libera, Daniela Marcone, ed il referente di Libera Puglia, Mario Dabbicco. Nell’occasione i soci presenteranno il patto di presidio e verrà eletto il primo referente cittadino.

“Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” Coordinamento Prov. Di Foggia