Nasce a Rodi Garganico la sezione “Assonautica Territoriale del Gargano”

Con oltre 50 soci fondatori, presenti le massime autorità Camerali e Comunali, lunedì 8 aprile 2019, presso il Porto Turistico di Rodi Garganico è stata costituita la sezione di Assonautica Territoriale del Gargano. Presidente Raffaele Carrassi, giovane avvocato Rodiano, vice presidente Emanuele Di Sabato, rampollo della storica famiglia di avvocati di Manfredonia, attuale direttore del Porto Turistico di Rodi ed un folto direttivo che vede componenti della Lega Navale Garganica, atleti velisti del Grande Slam Gargano, albergatori, esponenti delle categorie professionali di Foggia ed altri nomi noti del diporto, addirittura provenienti da Genova. Parole importanti spese dal Presidente della Camera di Commercio di Foggia dott. Fabio Porreca che indicano la via da seguire, ” …Il Porto di Rodi sta superando la crisi, serve un lavoro di squadra per rilanciare il Gargano intero. Noi ci siamo”. Non da meno ilSindaco D’Anelli: “…Una struttura attesa 100 anni riparte verso il futuro con rinnovato entusiasmo. Il Comune e la Regione con la costante presenza di Raffaele Piermontese stanno facendo egregiamente la loro parte”. Il dott. Alfredo Malcarne, presidente di Assonautica Italiana: “…abbiamo premiato Rodi – miglior porto turistico dell’Adriatico, perchè non c’è, da Trieste a Santa Maria di Leuca, oggi un porto così bello, in grado di accogliere a questi livelli, con un entroterra di questo valore. Tanto favorevole, questa situazione, che abbiamo portato la nostra ammiraglia, un Sangermani di 20 metri, e contiamo di starci a lungo per farne la base più comoda verso le rotte del Mediterraneo”. Presenti molti velisti tra i quali Paolo Del Buono presidente storico di “Appuntamento in Adriatico” che da almeno 3 anni sta mettendo a punto la rete dei porti Garganici: “…da Termoli a Trani dobbiamo fare rete, la Croazia diventa sempre meno appetibile e meno gentile. In Gargano ci sono coste stupende, si spende meno, si viene accolti meglio, si arriva in auto in poche ore da nord e da sud. Con le Tremiti, le escursioni nell’interno, la cucina e la Foresta Umbra, siete un paradiso nautico”. Il Gargano è in effetti un paradiso terrestre e nautico. Serve organizzarlo bene per essere sempre più all’altezza delle richieste del sistema turistico internazionale. L’Avv. Carrassi nel suo discorso d’insediamento ha voluto sottolineare la necessità di sinergia con Peschici, Vieste, Manfredonia e Tremiti:”…Alzare il livello di offerta nautica e sviluppare la cultura e la pratica del mare, soprattutto tra i giovani, sarà un compito strategico della sezione garganica. Lavoreremo a stretto contatto con i Presidenti Porreca e Malcarne su tutti i temi di attualità che servono a portare lavoro, economia e socialità”. Buon vento al neo Presidente Carrassi e a tutto il direttivo di Assonautica Gargano da parte di Meridiana Orientale srl e del suo team.