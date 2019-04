Romani “TAR ha deciso su ASI. Cosa farà ora il sindaco Riccardi?”

Di:

IL BANCO PIANGE! 😢

ll Tar ha deciso, non è possibile avere due piedi in una scarpa, quindi allora che si fa? Si rimangia il tutto il Sindaco di #Manfredonia per l’ennesima volta o rilancia ritirando le #dimissioni ? Della serie abbiamo scherzato, non potendo avere ulteriore via di fuga.

La sentenza obbliga a percorrere una sola strada deve fare il Sindaco, si ma è dimissionario e quindi non è possibile gabbare ulteriormente e nuovamente la città e i suo cittadini.

Coerenza vuole che questa amministrazione targata #PD vada a casa una volta per sempre, il “Banco è saltato” anzi no “IL BANCO PIANGE”.

(Nota stampa consigliere Cristiano Romani, Manfredonia 11 aprile 2019)