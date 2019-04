Di:

Avrai già sentito dire del trucco del pedaggio che, fino ad oggi, ha consentito a molti furbetti di circolare gratuitamente sulle autostrade, accendendovi dalla corsia del Telepass. Una sentenza della Cassazione di recente pubblicazione [1] si è occupata di un caso come questo; il punto è però che la Corte, nel voler applicare la giustizia e condannare il responsabile del comportamento fraudolento, ha anche suggerito – involontariamente – il metodo per difendersi ed evitare l’accusa. In buona sostanza, l’automobilista avrebbe oggi un escamotage in più per farla franca. Paradossi della giustizia…

fonte https://www.laleggepertutti.it/281115_telepass-il-trucco-del-pedaggio