Un pomeriggio con Renzo Arbore nel Carcere di Foggia

L’appuntamento è per sabato 13 aprile, alle ore 15.00. L’incontro rientra nel Progetto “Tra musica e teatro, alla ricerca di un’espressione”, realizzato dal CPIA1 e coordinato dal maestro Sergio Picucci. La stampa è invitata.

“Renzo Arbore si racconta… ai detenuti”. Sabato 13 aprile, a partire dalle ore 15.00, è in programma un grande pomeriggio di cultura e spettacolo nella Casa Circondariale di Foggia.

Il maestro Sergio Picucci, musicista e docente del CPIA1, farà incontrare il conduttore e autore tv, musicista, showman italiano ai ristretti del penitenziario foggiano.

L’evento rientra nel più ampio progetto “Tra musica e teatro, alla ricerca di un’espressione”, realizzato dal Centro Provinciale di Istruzione per gli Adulti, che vede proprio il maestro Picucci come coordinatore.

“Si tratta di un percorso articolato – spiega il docente – che prevede laboratori di musica, vocalità, espressione e teatro e momenti di confronto con i personaggi dello spettacolo e del mondo culturale”.

Al pomeriggio con Renzo Arbore, organizzato in collaborazione con la Direzione, con l’Area Trattamentale e con il corpo di Polizia Penitenziaria del carcere di Foggia, sono stati invitati anche il sindaco Franco Landella, il dirigente dell’UST di Foggia, Maria Aida Episcopo e la Preside del CPIA1, Antonia Cavallone.

“Renzo Arbore avrà modo di confrontarsi con i partecipanti al corso – e non solo – su temi quali la cultura, lo spettacolo e la musica. I detenuti non vedono l’ora di incontrarlo per chiedere consigli e suggerimenti”, conclude Picucci.

Il CSV Foggia supporta l’iniziativa con l’Area Comunicazione.

Per l’occasione è previsto l’ingresso della stampa: i giornalisti (muniti di tesserino dell’Ordine dei giornalisti) e gli operatori di ripresa (muniti di videocamera o fotocamera; non sono ammessi telefoni cellulari) interessati dovranno inviare una mail di accredito a cc.foggia@giustizia.it entro le ore 10.00 di sabato 13 aprile 2019.

Si precisa che i detenuti in platea potranno essere ripresi esclusivamente di spalle; non sono ammesse interviste ai ristretti.