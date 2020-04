A Pasqua, Speciale “Grazie a tutti” su RMCentro

, 11 aprile 2020. Sarà un modo speciale per fare a tutti gli ascoltatori gli auguri di Pasqua, ovvero facendo ascoltare la voce di tutti coloro che si stanno prodigando per l’emergenza Coronavirus: dal personale sanitario che è in prima linea negli ospedali della nostra Provincia, a coloro che stanno organizzando la raccolta fondi “Manfredonia AntiCovid-19” per; dai volontari delle associazioni che operano ogni giorno per portare alimenti e farmaci ai cittadini in difficoltà obbligati in quarantena, a quelli che stanno organizzando raccolte e consegne benefiche, ma anche particolari attività pur di non stare con le mani in mano in questo difficile periodo… E non mancherà la voce dei cittadini che sono in attesa che tutto finisca: a raccontare l’obbligo di stare in casa, ci saranno gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Ungaretti-Madre Teresa” facenti parte del gruppo PromoEventi del progetto T.E.R.R.A.

Lo speciale prenderà il via alle ore 10.30 su Radio Manfredonia Centro, frequenza FM 103.0, dal sito web www.rmcentro.it e sull’app Android “Radio Manfredonia Centro”. Diretta Facebook sulla Pagina “Radio Manfredonia Centro”. Conduce Matteo Perillo, alla regia Luigi Guerra. #grazieatutti #restateacasa #buonapasqua