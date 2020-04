“A San Marco finto paternalismo politico e ipocrita manifestazione di fede”

Lettera aperta dei ragazzi del gruppo Ottavia alla cittadinanza e alle istituzioni.

“Da più di un mese stiamo minuziosamente osservando le disposizioni del governo restando a casa e limitando i nostri spostamenti. Il rispetto delle regole è la base fondamentale del nostro pensiero, lo diciamo da mesi, e non andremo controcorrente proprio ora che sono in gioco non solo le vite di migliaia e migliaia di nostri concittadini, ma anche le loro economie. Restare a casa ha inevitabilmente limitato l’onda d’urto della risposta inossidabile alla staticità e al nichilismo sociale che si stava propagando in città e ciò ci dispiace, ma non ci avvilisce. Siamo consapevoli del fatto che, finita l’emergenza, torneremo in strada con le nostre iniziative, torneremo a creare un’alternativa sociale allo status quo del nostro territorio insieme alle tantissime realtà che impreziosiscono il nostro tessuto sociale e si oppongono, ogni giorno, a chi ci vuole “feltriamente” etichettare come un territorio morto. TORNEREMO A CONTAGIARCI DI PASSIONE, ma ora chiediamo SENSO DI RESPONSABILITÀ DA PARTE DI TUTTI. Le immagini che ci sono giunte ieri da San Marco in Lamis hanno creato in noi un forte senso di rabbia, ma hanno dimostrato, allo stesso tempo, una mancanza di rispetto condita da quelli che, a nostro parere, sono i peggiori ingredienti del nostro territorio: il finto paternalismo politico e l’ipocrita manifestazione plateale di fede.

Quello che è successo è l’emblema di una classe politica che non sa dire no ai suoi elettori viziati, che avevano l’impellente bisogno di sbandierare il proprio credo, di dimostrare di avere “a cuore” le tradizioni; il che è legittimo in tempi non sospetti, ma non ora in cui tutti siamo chiamati ad un sacrificio. Chiediamo responsabilità, chiediamo che si ritorni a dire NO, per il bene di tutti, per il bene delle stesse comunità che ci si accinge a rappresentare, per il bene delle giovani generazioni che hanno fame di ritornare a frequentare le scuole, le università, per i più fortunati, i posti di lavoro. Chiediamo alle istituzioni di dimostrare serietà e diligenza in questo momento difficile, è in ballo la fiducia della popolazione nei confronti della classe politica, sempre che non sia troppo tardi. Questo senso di delusione sarà, per tutti noi, motore inarrestabile quando tutto ciò sarà finito”.