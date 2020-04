Foggia. Arrivano 80 Kg di cioccolato con il lockdown e il negozio li regala

. Sono rimasti fra gli scaffali o esposti circa 80 Kg di cioccolata.non sapeva come poterle donare a parrocchie, istituti di Foggia che accolgono bambini, famiglie indigenti. Divisi in sacchetti con l’indicazione del peso scritto sulla busta, sono state distribuite in alcuni quartieri di Foggia, alla congregazione ‘Pie operaie di S. Giuseppe’, a 7 parrocchie. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza la collaborazione degli uomini della Questura di Foggia che le hanno personalmente consegnate.

La riapertura, certo: “Per ora io continuo a pagare 850 euro di fitto, ci sono assegni in entrata a 60-90 giorni che abbiamo difficoltà a coprire poiché non lavoriamo. La riapertura metterebbe in circolo altre tasse che ora sono ferme, o si riapre tornando alla normalità oppure per noi si tratta solo di spese. Vedere che in negozio non viene nessuno per noi è un’agonia, nell’ultimo mese ho chiuso i conti a 30 euro la sera”.

Questo sarebbe stato il periodo delle prime comunioni, oltre che quello pasquale, dei sacchetti da dare agli amici a scuola, delle torte per festeggiare nella celebrazione più importante e in differita con altri amici, dei matrimoni: “Si prenotano due anni prima, per le date si dovranno accontentare di quella disponibile, mi dicono”. A settembre e ottobre si svolgono nella diocesi anche le cresime, ci sarà un affollarsi di agende tranne che per chi ha festeggiato in quarantena il diciottesimo, per cui il negozio si attivava in ogni periodo dell’anno, come per le feste dei più piccoli.

Sui gruppi facebook si incontrano le partite Iva di tutta Italia: “Gli umori sono diversi, c’è chi teme di non poter riaprire perché manca la liquidità, tanto più se gli affari già zoppicavano, chi si organizza per una manifestazione che a Roma era in programma il 30 marzo scorso. Appena sarà possibile rimettersi su strada sicuramente si svolgerà”.

Redazione StatoQuotidiano.it