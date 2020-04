M5S: “Angarano, ora un cordone sanitario attorno al Don Uva di Bisceglie”

. Il Sindaco Angarano smetta di aspettare o semplicemente sollecitare le decisioni di altri enti e agisca. Serve subito un’ordinanza sindacale che disponga tamponi a tappeto per tutti gli operatori sanitari e i pazienti e il conseguente isolamento fiduciario per i positivi. Altri sindaci in Italia stanno procedendo con ordinanze simili verso strutture sanitarie pubbliche, private e RSA”. È quanto chiedono la consigliera regionale del M5S Grazia Di Bari, il deputato Giuseppe D’Ambrosio è il consigliere comunale di Bisceglie Enzo Amendolagine. Le ordinanze contingibili e urgenti dei Sindaci, se non in contrasto con le disposizioni legislative sovraordinate, ricordano i portavoce pentastellati, possono disporre in tal senso e in modo più restrittivo a tutela della salute pubblica. Il 3 aprile il Ministero della Salute ha emanato una circolare in tal senso riguardante i tamponi per tutti gli operatori sanitari a rischio e i pazienti asintomatici fragili. “Il Sindaco – incalzano i cinquestelle – avrebbe dovuto emanare l’ordinanza già 3 settimane fa. Il cordone sanitario attorno al Don Uva era la scelta da fare o quantomeno da pretendere formalmente alla Asl e alla Regione già dopo i primissimi casi. Se il Sindaco facesse funzionare il Centro Operativo Comunale di protezione civile come dovrebbe, e come il M5S ha ribadito, senza risposta, in Consiglio Comunale l’altro giorno, rielencando le proposte operative dell’esperto di protezione civile Vincenzo Arena, forse questa scelta gli sarebbe stata suggerita dalla Funzione sanitaria del COC medesimo. Se il COC non funziona al pieno del suo mandato istituzionale, che non consiste solo nel mettere in campo lodevoli azioni di volontariato, allora ci aspettiamo la piena operatività del Sindaco che è insieme autorità locale sanitaria e prima autorità di protezione civile. Rischiamo di trasformare tutta Bisceglie in una zona rossa se non agiamo subito.. Angarano finalmente ci ascolti e agisca: non c’è più tempo da perdere”.