Covid-19 a Torremaggiore: “78 tamponi positivi, ad oggi”

“Visti gli ultimi aggiornamenti circa i casi di contagio da Covid-19, comunico che per il Comune di Torremaggiore sono stati registrati, precisando però che tra questi,mentre uno è purtroppo deceduto. Attualmente perciò, dai dati che ci sono stati comunicati,Ricordiamo, in vista della Santa Pasqua e della giornata del lunedì dell’Angelo, che è fondamentale RESTARE OGNUNO NELLA PROPRIA ABITAZIONE senza creare assembramenti e senza effettuare spostamenti ingiustificati. Sono necessari ancora sacrifici da parte di tutti per poter evitare ulteriori possibilità di contagio”.

Lo riporta il Sindaco di Torremaggiore Emilio Di Pumpo.