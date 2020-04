Covid19, in Italia positivi ora 100.269. 19.468 deceduti, in terapia intensiva 3.381

, al momento sono 100.269 le persone che risultano positive al virus. Le persone guarite sono 32.534. I pazienti ricoverati con sintomi sono 28.144, in terapia intensiva 3.381, mentre 68.744 si trovano in isolamento domiciliare. I deceduti sono 19.468, questo numero, però, potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso. Il Capo della Protezione civile Angelo Borrelli ha sottolineato che continua il trasferimento del personale sanitario nelle zone più colpite; oggi 88 infermieri sono giunti a Bergamo, un altro gruppo ha raggiunto in pullman l’Abruzzo e le Marche.

Continuano le manifestazioni di solidarietà: più di 116 milioni donati alla Protezione civile. Sono inoltre state consegnate le prime pensioni a domicilio – ha ricordato Borreli – grazie al servizio attivato dai Carabinieri con le Poste italiane.

Consulta le tabelle: Situazione Italia all’ 11 aprile – Ripartizione per province al’11 aprile