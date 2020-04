Covid-19, “nozze rimandate ed ora separati in 2 paesi distanti 100 km”

Caro Inchiostro di Puglia,siamo una giovane coppia prossima alle nozze,. Il nostro 2020 fin qui è stato tutt’altro che da incorniciare. Inizia tutto la notte del 24 febbraio, quando persiamo scesi (dal nord) in tutta fretta.

Nello stesso momento sono iniziati i decreti e le restrizioni…Così io e la mia fidanzata non ci siamo più visti da allora, se non in una occasione, quella dei funerali in forma privata del mio papà. Poi niente, perché siamo residenti in due paesi diversi, uno a 100 km dall’altro, e non possiamo in questo momento fare ritorno nel nostro domicilio al nord.

Ora ci avviciniamo alla Pasqua, e saremo (come è giusto che sia in questa situazione) separati, ma con tanta voglia di rivederci, abbracciarci e stare insieme. Quindi, vorrei rivolgere un appello a chi penserà in maniera anche un po’ furba di trasgredire i divieti, di darsi alle scampagnate clandestine durante queste festività. Proprio oggi che siamo tutti preoccupati di sapere quali ulteriori divieti proporrà il nuovo eventuale decreto.

Non fatelo. Restiamo in casa. Perché chiunque vorrebbe ritornare alla normalità, vorrebbe ritornare alle sue abitudini. Ma trasgredendo non faremmo altro che allungare questa attesa infinita. Per tutti.

Pierpaolo e Alessandra”