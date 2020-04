Covid19, anche Cerignola con altri 4 Comuni nella fascia rossa over51

FOCUS COMUNI PROVINCIA DI FOGGIA (IN BASE ALLE “FASCE” DI EMILIANO). AGGIORNAMENTO ORE 16.30, 11.04.2020.

Foggia – San Giovanni Rotondo – San Severo – Torremaggiore – Cerignola: Over 51 casi confermati di positività.

Manfredonia – San Marco in Lamis – Bovino – San Nicandro Garganico – Lucera : 21 – 50 casi;

Troia – Monte Sant’Angelo: fascia 11 – 20 casi;

Lesina – San Paolo di Civitate – Rignano Garganico – Apricena – Stornarella – Orta Nova: fascia 6 – 10 casi.

Per gli altri Comuni della Provincia di Foggia: Comuni senza casi o fascia 1 – 5.

Altamura – Bitonto – Andria: 21 – 50 casi confermati, e quindi tutti gli altri.

BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO COVID 11/04/2020. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi sabato 11 aprile, in Puglia, sono stati registrati 1.651 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 95 casi, così suddivisi: 27 nella Provincia di Bari; 17 nella Provincia Bat; 18 nella Provincia di Brindisi; 3 nella Provincia di Foggia; 15 nella Provincia di Lecce; 10 nella Provincia di Taranto; 1 caso di cittadino fuori regione; 4 casi la cui provincia è in corso di attribuzione.

Sono stati registrati oggi 15 decessi: 8 in provincia di Bari, 3 in provincia di Foggia 2 nella provincia di Taranto e 2 di cittadini fuori regione.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 29.463 test. Sono 249 i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 2.904 così divisi: 913 nella Provincia di Bari; 260 nella Provincia di Bat; 334 nella Provincia di Brindisi; 724 nella Provincia di Foggia; 418 nella Provincia di Lecce; 218 nella Provincia di Taranto; 25 attribuiti a residenti fuori regione; 12 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

RIUNITI FOGGIA. Nuova formazione organizzativa agli Ospedali Riuniti di Foggia, nell’ambito dell’emergenza sanitaria correlata al nuovo coronavirus. Oltre ai tre reparti di rianimazione (1-2-3, dislocati su 3 piani), il percorso Covid è stato integrato con 10 posti letto per la terapia sub-intensiva. Attualmente, sono 11 i pazienti risultati positivi al Covid-19 ricoverati in rianimazione ai Riuniti. Nelle ultime ore, risulta deceduto il papà di un operatore socio sanitario che lavorava nella RSA San Raffaele di Troia. Eseguiti lavori di rimodulazione e ristrutturazione nella Riamimazione 1 e nel reparto della terapia sub-intensiva, da stasera attive e aperte.