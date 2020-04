Covid19, da inizio emergenza ad oggi: 38 positivi a Manfredonia, di cui 3 deceduti

Manfredonia, 11 aprile 2020: sonoi cittadini residenti e/o nativi di Manfredonia risultati positivi al nuovo coronavirus Covid-19 ( SARS–CoV– 2), dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Lo si apprende da raccolta dati di

I DATI PER MANFREDONIA, TRA DATI PARZIALI E RACCOLTA DATI DI STATOQUOTIDIANO, AL 06.04.2020. Manfredonia: l’ultimo aggiornamento ufficiale era fermo al 06.04.2020, ore 23: da inizio emergenza, da raccolta dati di StatoQuotidiano, erano 30 i casi confermati di positività al Covid-19, compreso i 3 decessi. Dai precedenti 114 comunicati ufficialmente, al 6 aprile 2020, erano 99 i cittadini residenti a Manfredonia catalogabili tra quarantena – isolamento – ricovero in ospedale. Per la Prefettura di Foggia al 6 aprile 2020, erano complessivamente 13 i cittadini ancora positivi al Covid-19 residenti a Manfredonia.

Il bollettino epidemiologico regionale, ore 16.30, 10.04.2020. Covid-19: ecco il bollettino quotidiano del presidente della Regione Puglia, Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro: venerdi 10 aprile, in Puglia, sono stati registrati 1.724 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 93 casi, così suddivisi: 16 nella Provincia di Bari; 31 nella Provincia Bat; 17 nella Provincia di Brindisi; 20 nella Provincia di Foggia; 8 nella Provincia di Lecce; 2 nella Provincia di Taranto, 1 caso non attribuito ieri è stato registrato oggi.Sono stati registrati oggi 12 decessi: 2 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce. 2 nella provincia di Bari, 1 in provincia Bat, 3 in provincia di Brindisi e 1 nella provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 27.812 test (su un totale di 4.023.089 residenti in Puglia al 2018). Sono 235 i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 2.809 così divisi: 886 nella Provincia di Bari; 243 nella Provincia di Bat; 316 nella Provincia di Brindisi; 721 nella Provincia di Foggia; 403 nella Provincia di Lecce; 208 nella Provincia di Taranto; 24 attribuiti a residenti fuori Regione; 8 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.