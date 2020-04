Leo “Banche anticipino cassa integrazione ai lavoratori a costo e interessi zero”

Si è svolta unatra Regione Puglia – alla Presenza dell’Assessore Sebastiano Leo, del consigliere Domenico De Santis e del direttore di Puglia Sviluppo Antonio Devito – Istituti Bancari e parti sociali per definire un protocollo quadro che prevede la liquidazione anticipata degli ammortizzatori sociali per il sostegno al reddito dei lavoratori di aziende in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19.. Il finanziamento si configura come un anticipo sugli ammortizzatori sociali spettanti al lavoratore per supportarlo nei periodi di temporanea assenza di reddito, in attesa di percepire da parte dell’Inps le indennità di sostegno al reddito spettanti.

“Siamo state tra le prime regioni italiane a sottoscrivere, in data 20 marzo, con le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali un Accordo Quadro ampio e inclusivo per la fruizione della Cassa Integrazione in Deroga a causa di questa drammatica emergenza sanitaria, e oggi siamo tra le prime regioni italiane a prevedere, grazie alla firma di questo Protocollo, la possibilità di un finanziamento, da parte degli istituti bancari, a tasso e costo zero, che si configura come un anticipo sulla cassa spettante al lavoratore. Ringrazio l’ABI, le singole banche e le parti sociali per la buona riuscita del Protocollo che rappresenta una novità assoluta nel panorama italiano. Quando martedì firmeremo il protocollo consentiremo ai lavoratori di richiedere online velocemente l’anticipo della cassa”, ha commentato al termine della riunione di ieri l’assessore all’istruzione, alla formazione e al lavoro Sebastiano Leo.