Lucera. “Siamo librai, non simboli. Caro Conte noi non riapriamo”

Lucera, 11 aprile 2020. “Il DPCM annunciato ieri dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri dispone la revoca delle misure restrittive che avevano imposto la chiusura alle librerie. Da martedì tutte le librerie italiane, quindi, potranno tornare a lavorare. Noi abbiamo deciso, invece, che Kublai non riaprirà. Non siamo in grado di garantire le condizioni sicurezza necessarie per svolgere al meglio il nostro lavoro. Ci sentiamo di dover tutelare la salute nostra e delle nostre famiglie, ma anche dei nostri lettori, in particolare di quelli più fragili.

Si è parlato di “apertura simbolica”. Ma noi non siamo un simbolo, siamo lavoratori e imprese, che vivono del loro lavoro, che vendono libri per vocazione e che su questo hanno scelto di fondare la propria vita. Siamo convinti che i libri siano un bene necessario, che le librerie siano presidi fondamentali per la coesione sociale e per la tenuta democratica dei nostri territori: proprio per questo ci sentiamo di dover difendere quello che abbiamo costruito, il lavoro che per cinque anni ha accompagnato le nostre vite, con tanta fatica ma anche con profonda gratitudine. Kublai è uno spazio vivo e vitale, Kublai è le persone che la frequentano, una comunità che cammina insieme, solidale, unita e speranzosa: riapriremo quando potremo tornare ad essere quello che siamo e quello che vogliamo essere, insieme, noi e la comunità che ci accompagna.

Ci piacerebbe, inoltre, che l’attenzione che il nostro lavoro ha avuto negli ultimi giorni continui ad esserci, anche e soprattutto attraverso misure di sostegno a tutta l’industria editoriale e alle progettualità culturali che le librerie costruiscono sui propri territori.

Nel frattempo continueremo la nostra attività di vendita a distanza. Ringraziamo di cuore tutti quelli che nelle ultime settimane ci sono stati vicini, che hanno acquistato i nostri libri d’asporto, che ci confermano affetto e stima: amplieremo e miglioreremo il servizio, per starci accanto, sempre e comunque. Da giorni siamo in rete con tanti librai che condividono le nostre perplessità e le nostre scelte.

Abbiamo indirizzato, con LED – Librai Editori Distribuzione in rete , una lettera al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, sottoscritta da oltre 150 librai, indipendenti e di catena”.