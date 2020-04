Manfredonia. Apollonio “L’Arcivescovo Moscone prega dinanzi l’ospedale”

, arcivescovo della diocesi di Manfredonia, Vieste, San Giovanni Rotondo, in preghiera dinanzi al cancello dell’ospedale San Camillo De Lellis di Manfredonia. Dall’altra parte del cancello due medici del nosocomio.LA FOTO che ritrae la scena è stata scattata casualmente: l’arcivescovo non ha annunciato a nessuno il suo pellegrinaggio ad un luogo simbolo di questa pandemia da coronavirus.UN RACCOGLIMENTO in preghiera emblematico, esemplificazione concreta di quanto aveva espresso nel messaggio per la Pasqua: “Facciamoci preghiera per l’intera umanità e viviamo il senso della precarietà, che ci tocca nella carne, come partecipazione alla Croce di Cristo e della sua stessa creazione che ‘soffre nelle doglie del parto’”.

Michele Apollonio, Manfredonia 11.04.2020