Come cittadini di una grande città come Manfredonia e consapevoli dell’urgenza di poter contare in momenti di emergenza come questa (Covid-19) ma anche in futuro per tutto ciò che riguarda la salute pubblica di una città con un grande bacino d’utenza. Vogliamo poter far nascere a Manfredonia i nostri bambini, poter intervenire in modo tempestivo sempre, senza essere costretti a cercare soluzioni in altre città. Incrementare ed incentivare anche tutto il settore Psicologico, che dopo un evento di questa portata sarà indispensabile per il ritorno alla nostra normalità quotidiana. Vigilare sulle nuove assunzioni, per permettere di far accedere nel nostro ospedale le eccellenze in termini di medici, infermieri e personale qualificato. Vogliamo un ospedale di qualità che possa tutelare ogni singolo cittadino, di ogni età. Ospedale di Manfredonia, sì ad un ospedale di Qualità.