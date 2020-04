S. Marco in L., Procura Foggia apre inchiesta per assembramento Venerdì Santo

Un assembramento in piena pandemia davanti alla chiesa dell’Addolorata, nella messa del Venerdì Santo. È accaduto ieri sera a San Marco in Lamis, nel Foggiano. Cento persone circa si sono riunite davanti alla chiesa: avevano le mascherine, pare siano state rispettate le distanze di sicurezza, ma come riportato (e ribadito) dal decreto,. San Marco in Lamis, va ricordato, è inoltre il paese del primo focolaio da Coronavirus, la ‘Codogno pugliese’, il paese in cui oltre dieci persone si contagiarono a un funerale. La Procura di Foggia ha aperto una inchiesta su San Marco in Lamis. Le forze dell’ordine acquisiranno i video.

Fonte: Gazzetta del Mezzogiorno