Universo Salute. “A Bisceglie prosegue fase di isolamento dei pazienti” (I)

“E’ sotto rigido controllo l’organizzazione assistenziale presso le sedi di Bisceglie, Foggia e Potenza di Universo Salute in questa delicata fase di emergenza Covid-19. A Bisceglie, all’indomani dell’esito dei tamponi disposti dalla Asl Bt su tutti i 107 pazienti di una delle quattro Unità Operative dell’Ortofrenico – di cui 33 sono risultati positivi – (4 degenti erano già risultati positivi nei giorni scorsi) prosegue la fase di isolamento degli stessi pazienti, con esclusione di ogni contatto con l’esterno. Per i contagiati è prevista un’adeguata fase di cura e assistenza in sicurezza da parte di una specifica task force di operatori dotati di tutti i dispositivi di protezione individuale per il contrasto dell’epidemia“. Lo rende noto il Responsabile Area Comunicazione di Universo Salute.