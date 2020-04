Viaggio nell’archeologia dauna. Villa Faragola ad Ascoli Satriano

Il regista Antonio Fortarezza accompagna gli spettatori in un viaggio alla scoperta dei beni archeologici della provincia di Foggia. Prima tappa: Villa Faragola, ad Ascoli Satriano, con l’intervento di Giuliano Volpe, archeologo e Rettore emerito dell’Università di Foggia.

Villa Faragola è uno dei siti archeologici più preziosi ed importanti della Daunia. Ma anche più amaramente emblematici.

Attualmente è chiuso, dopo essere stato oggetto di un grave incendio che l’ha pesantemente danneggiato.

Qui sotto il filmato, preceduto dalla presentazione di Geppe Inserra e di Antonio Fortarezza, nell’ambito della trasmissione Pasqua e Pasquetta per l’Antica Daunia (restando a casa) in onda alle 20.00 su SharingTv, fino al giorno di Pasquetta. Le prossime puntate riguarderanno il Museo Civico di Foggia e il suo Laboratorio di didattica ed educazione museale, I Grifoni e i Marmi Policromi di Ascoli Satriano, Herdonia, la Tomba della Medusa.

https://youtu.be/iC9pqWgvg5k