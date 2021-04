Il Gallo c’è. Colpo del Toro a Udine

Arriva invece per l'Udinese la terza sconfitta di fila in campionato, anche se la classifica non preoccupa la formazione di Gotti, al momento tranquilla con i suoi 33 punti.

(LEGA SERIE A). Vittoria importante per il Torino che torna a vincere in trasferta con lo stesso risultato del suo ultimo successo esterno, l’1 – 0 alla Sardegna Arena. Con lo stesso risultato i granata si sono imposti oggi alla Dacia Arena, compiendo un importante balzo in avanti in classifica, complice la sconfitta del Parma contro il Milan di oggi pomeriggio. La formazione di Nicola, a parità di incontri disputati, ha ora 5 punti di vantaggio sul Cagliari, terzultimo, e 7 sul Parma, rispetto al quale viaggia con una gara in meno. Questa sera ha deciso un rigore procurato e trasformato da Belotti al 61′. Arriva invece per l’Udinese la terza sconfitta di fila in campionato, anche se la classifica non preoccupa la formazione di Gotti, al momento tranquilla con i suoi 33 punti. (LEGA SERIE A).