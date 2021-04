Manfredonia. Tutolo a RMC: “Ciò che accade nella sanità è disumano, ecco perché”

(RADIO MANFREDONIA CENTRO, ore 11). Manfredonia, 11 aprile 2021. Nella quattordicesima puntata del programma “Quelli della domenica”, in onda su Radio Manfredonia Centro, tra gli ospiti di eccezione, vi è stato il consigliere regionale Antonio Tutolo, alla sua prima consiliatura ed eletto nella lista “Con Emiliano”.

E’ noto infatti che, nella giornata di Pasqua, Antonio Tutolo, ha messo in atto una singolare protesta, in quel di Bari, incatenandosi presso la sede della Regione Puglia, per sensibilizzare la opinione pubblica e gli organi di informazione, su una prassi assolutamente inaccettabile, ossia quella di non consentire ad alcun famigliare di paziente Covid, di avere accesso negli ospedali deputati alle cure, in auge ormai da più di un anno.

Molto diretto il consigliere regionale, quando, in modo lapidario, ha affermato “E’ assurdo che venga permesso tutto ciò ad oggi, lo trovo disumano, forse non si è mai raggiunto un punto così basso e mi batterò affinchè questo schifo termini”.

Parole, senz’altro forti quelle pronunciate da Tutolo, naturalmente tra i pochi politici che hanno avuto il coraggio, passando all’azione, di evidenziare una problematica, della quale si fa finta di nulla, ossia quella afferente al diritto della persona malata di poter essere visitata, confortata e semmai accompagnata per mano al trapasso terreno dagli quelli che rappresentano gli affetti più cari.

Basterebbe, consentire anche ad un solo familiare di entrare con tutti i dispositivi di sicurezza ed eventuali verifiche mediante tampone, come è accaduto per i sanitari in questo ultimo anno, perché è noto quanto sei terapeutico per l’ammalato poter vedere un proprio parente, invece, al contrario, proprio a causa di tale impedimento, in tanti si sono abbandonati alla morte.

E’ stata presentata una proposta di legge regionale da parte del consigliere, firmata acnhe da molti altri consiglieri con la speranza che arrivi presto in aula per la discussione ed eventuale approvazione, diversamente, “ se dovessero fare melina per non approvarla sono pronto ad altre manifestazioni”.

Una iniziativa, quella di Tutolo, che mi vede perfettamente in sintonia, non fosse per altro che quanto sta accadendo, seppur considerando le criticità da Covid, richiede una soluzione immediata che ponga argine, a pratiche che seppur giuste sotto il profilo sanitario, pongono numerosi interrogativi sotto il profilo etico ed umano.

La domanda è: è giusto che una persona debba restare isolato dai propri affetti in ospedale e spesso consegnato in un feretro, manco, lavato, profumato e vestito ma sigillato in un sacco nero?

Credo che tutto questo sia divenuto inaccettabile e che la politica non possa far finta di niente ma debba provvedere immediatamente, per ristabilire un principio, quello del rispetto del malato, ormai cancellato.

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia 11 aprile 2021