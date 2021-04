Prof preoccupati per Astrazeneca, i sindacati chiedono incontro al ministero

“Accogliendo prontamente una richiesta inviata ieri dai segretari generali dei sindacati della scuola Cisl Scuola, Flc Cgil, Uil, Snals e Gilda, il Capo di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione ha convocato le organizzazioni sindacali per un confronto sulla situazione riguardante la gestione del piano di vaccinazione del personale scolastico”. Lo rende noto Maddalena Gissi, segretario generale della Cisl.

“All’incontro, che si svolgerà in modalità telematica lunedì 12 aprile alle ore 11,30, parteciperà anche un medico designato dalla struttura del Commissario straordinario per l’emergenza epidemiologica Covid19” .

Nella lettera inviata al Capo di Gabinetto i segretari generali hanno evidenziato l’opportunità e l’urgenza di fornire precise e dettagliate informazioni sulle modalità con cui proseguirà la campagna vaccinale, al fine di evitare che lo stato di preoccupazione e di diffuso disorientamento fra il personale possa ripercuotersi negativamente sugli esiti della campagna stessa.

“Le vicende che in questi giorni hanno riguardato i possibili effetti collaterali del vaccino AstraZeneca- si legge nella lettera inviata- fin qui utilizzato per la campagna di vaccinazione del personale scolastico, hanno ingenerato uno stato di preoccupazione e di diffuso disorientamento fra il personale stesso, sia per chi ancora attende la prima somministrazione, sia per quanti dovranno ricevere la dose di richiamo.

Al fine di evitare che ciò possa ripercuotersi negativamente sugli esiti di una campagna vaccinale per la quale le scriventi OO.SS. hanno preso positivamente atto dell’accoglimento della richiesta di riservare al settore scuola una corsia preferenziale, è indispensabile fornire precise e dettagliate informazioni sulle modalità con cui si intende d’ora in avanti procedere nella programmazione e gestione delle vaccinazioni del personale scolastico”.