Vaccini in Puglia, tutti i dati: da Moderna a Pfizer/Biontech

Dati vaccinazioni, Amati: “Disponibili 222.415 dosi, sabato 10 aprile ne sono state somministrate 4.252 in più rispetto a venerdì. C’è un incremento ma bisogna fare molto di più, senza generare confusione”

“Ieri, sabato 10 aprile, sono state somministrate 4.252 dosi in più rispetto al giorno precedente (21.962 contro 17.710). Complessivamente, su 970.745 dosi consegnate ne risultano somministrate 748.330, con una disponibilità residua di 222.415 dosi. Mi pare che ci sia stato un piccolo passo avanti, ma c’è bisogno di un massiccio incremento tenendo i centri aperti h 12 e uno per provincia h 24, avendo cura di non generare comunicazioni in grado di disorientare e mandare in difficoltà l’ancora precaria organizzazione”. Lo comunica il presidente della Commissione Bilancio e Programmazione, Fabiano Amati, sulla base dei dati ricevuto del Ministero della Salute e a cui potrebbero essere apportati ulteriori aggiornamenti.

“Nel dettaglio. Vaccino Moderna: su 77.300 dosi consegnate, ne risultano somministrate 47.130. Restano dunque disponibili 30.170 dosi. Ciò vuol dire che sabato 10 aprile sono state somministrate 4.068 dosi, con un più 730 rispetto a venerdì 9 aprile”.

“Vaccino Pfizer/Biontech: su 615.145 dosi consegnate, ne risultano somministrate 557.687. Restano dunque disponibili 57.458 dosi. Ciò vuol dire che sabato 9 aprile – sottolinea Amati – sono state somministrate 16.666 dosi, con un più 3.144 rispetto a venerdì 9 aprile. Vaccino AstraZeneca: su 278.300 dosi consegnate, ne risultano somministrate 143.513. Restano, dunque, disponibili 134.787 dosi. Ciò vuol dire – conclude – che sabato 9 aprile sono state somministrate 1.228 dosi, con un più 378 rispetto a venerdì 9 aprile”.