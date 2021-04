“Il generale Francesco Paolo Figliuolo intervenga immediatamente per bloccare l’ultima ‘trovata’ dell’assessore alla Sanità e del direttore del dipartimento, Pierluigi Lopalco e Vito Montanaro, che con una circolare aprono da domani, 12 aprile, – senza nessun criterio – le vaccinazioni agli over 60, proprio quando da domani iniziavano quelle programmate sul sito IO TI VACCINO per over 70.

Questo solo perché mediaticamente si vuole far salire il numero delle vaccinazioni della Puglia, ultima o penultima negli ultimi giorni, tant’è che pure il Financial Time aveva acceso i riflettori sulla Sanità pugliese, come un caso non solo italiano, ma europeo!

Ma la cura è in questo caso peggiore del danno! Cosa accadrà domani nei centri vaccinali pugliesi che già in questi giorni avevano fatto registrare pericolosi assembramenti che dovrebbero essere vietati in genere, molto più con soggetti ultra 70enni e 60enni, che sono più a rischio. Ribadiamo: il generale Figliuolo intervenga subito e scongiuri tutto questo nell’interesse della salute dei pugliesi e dia ascolto alla nostra richiesta di COMMISSARIARE LA REGIONE PUGLIA. Sappiamo che vuole vederci chiaro e far luce sui ‘furbetti’ del vaccino pugliese, ma sappia che i furbetti sono proprio coloro che con circolari in deroga al Piano vaccinale nazionale hanno somministrato dosi a categorie che non avevano nessun diritto a priorità. Il tutto mentre ci sono ultra 80enni che aspettano a casa di essere vaccinati, malati fragili la cui vaccinazione è iniziata solo in questi giorni.

“Ma il generale Figliuolo non si fermi solo ai furbetti del vaccino, ne cerchi altri che magari non avranno saltato la fila ma hanno speso i soldi dei pugliesi e della Protezione civile costruendo un improvvisato ospedale nella Fiera del Levante di Bari che è costato 20 milioni di euro, che alla zona industriale di Bari hanno allestito una fabbrica di mascherine i cui costi sono ancora ignoti visto che ci vengono negati gli atti, che hanno acquistato milioni di tonnellate di Dispositivi di Protezione Individuale dalla Cina che, forse, giacciono chissà dove non utilizzati perché inidonei. Ma l’elenco potrebbe continuare: la macchina per fare 10mila tamponi al giorno acquistata per il Policlinico di Bari o i 20 apparecchi dei quali non si sa nulla che avrebbero dovuto analizzare i tamponi rapidi.

“Ultimo ma non ultimo vogliamo offrire al generale Figliuolo un dato: al 31 dicembre scorso secondo il bollettino ufficiale della Regione Puglia il virus aveva fatto 2.472 vittime. Al 6 aprile questo limite è stato già superato, raggiungendo quota 2.529. Ovvero in poco più di tre mesi del 2021, per la precisione 96 giorni, ne ha prodotti 57 in più. Un indice di mortalità più alto delle Regioni Meridionali e Insulari, ma fra i più alti d’Italia. Se il livello centrale della gestione della pandemia continuerà a ignorare questi dati non potrà che essere complice di queste morti!

“Se il generale Figliuolo vuole siamo disponibili a incontrarlo per denunce più dettagliate. Chissà che almeno lui non ci dia ascolto e prenda in considerazione e girare a chi di dovere la nostra richiesta di commissariamento.”