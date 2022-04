A Foggia c’è la Via crucis e il tradizionale “incontro” dell’Addolorata con il Cristo morto

StatoQuotidiano.it, Foggia 11 aprile 2022. A seguito delle attuali disposizioni ministeriali che in accordo con la Conferenza Episcopale Italiana prevedono la possibilità di riprendere le manifestazioni religiose popolari, in occasione del prossimo “Venerdì Santo”, 15 aprile 2022, a partire dalle ore 19,00, in piazza XX Settembre, avverrà il tradizionale “Incontro” tra i simulacri dell’Addolorata e del Cristo morto, preceduto dalla Via Crucis presieduta da S. Ecc. Mons. Vincenzo Pelvi, Arcivescovo Metropolita di Foggia-Bovino che rivolgerà il suo messaggio alla Città e alla Diocesi.

La celebrazione si svolgerà nello spazio antistante la chiesa parrocchiale di San

Francesco Saverio (piazza XX Settembre) e prevederà i seguenti momenti:

– alle ore 18,50 prenderà avvio dalla Cripta della Basilica Cattedrale la processione

dell’Arcivescovo e dei ministri che percorrendo Via Duomo accompagnerà

l’ingresso in piazza XX Settembre delle statue dei misteri, dell’Addolorata e del

Cristo Morto.

– in piazza XX Settembre, si darà inizio alla Via Crucis presieduta dall’Arcivescovo.

– al termine del Messaggio dell’Arcivescovo si procederà al tradizionale “Incontro”

dei simulacri dell’Addolorata e del Cristo morto.

In ottemperanza alle disposizioni di sicurezza sanitaria si invitano i partecipanti alla

celebrazione ad osservare le seguenti indicazioni:

1. L’ingresso è libero. Si potrà accedere a partire dalle ore 17,30 senza biglietti fino

ad esaurimento dello spazio.

2. Per accedere è necessario indossare la mascherina FFp2 ed esibire il Green Pass base

(in ottemperanza al D.L. del 24.03.2022 n°24).

3. L’ingresso alla piazza avverrà da:

– Via Angiolillo e Vicolo Palazzo

– C.so Garibaldi (lato Palazzo Dogana)

– C.so Garibaldi (lato Via Dante): corsie preferenziali per gli appartenenti alle

confraternite.

– C.so Cairoli: solo i portatori di disabilità con un solo accompagnatore e per gli

operatori delle comunicazioni sociali accreditati presso l’Ufficio

Comunicazioni Sociali. La richiesta di accredito è da effettuarsi all’indirizzo e-mail

dell’Ufficio Comunicazioni Sociali dell’Arcidiocesi: ucs@diocesifoggiabovino.it,

entro le ore 12,00 di venerdì 15 aprile.

L’Ufficio per le Comunicazioni Sociali dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino