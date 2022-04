Al via il reality “Ti spedisco in Convento” girato in Puglia

FOGGIA, 11/04/2022 – (gazzettamezzogiorno) Sarà un convento di Trani ad ospitare il reality «Ti spedisco in Convento» in onda su Discovery + e Real Time.

Il programma ispirato a Bad Habits, è stato registrato in Puglia negli scorsi mesi nel santuario di Villa Santa Maria, con le suore della congregazione delle Figlie del Divino Zelo che saranno impegnate con un gruppo di ragazze molto esuberanti che vivranno con loro un periodo di clausura (o quasi).

Ad accogliere le giovani nelle quattro mura di Villa Santa Maria di Trani la madre superiora del Convento, suor Patrizia, originaria di Gioia del Colle assieme a Suor Carolina, maestra delle novizie, Suor Laxmi, Suor Julinda e Suor Agnes. Oltre alle suore ci saranno anche Ester, una novizia, e Maria Lucia, ex bar lady, postulante. Chissà se le giovani seguendo uno stile di vita monastico, riusciranno a tornare sulla “retta via”. Il reality Ti spedisco in Convento andrà in onda domenica 17 aprile. (gazzettamezzogiorno)