“Clan nel Foggiano costituiscono una ‘Quarta Mafia? Una definizione appropriata”

I clan di Cerignola non hanno grandi rapporti con le bande di rapinatori. I colpi infatti sono commessi lontano dalla città, e quando un affiliato partecipa a una rapina, comunque fa affluire denaro nelle casse dell’organizzazione.

Alcuni colpi dei cerignolani sono stati spettacolari, come l’assalto, avvenuto a Foggia nella notte del 25 giugno del 2014, al caveau della NP Service. Vennero utilizzati diciannove mezzi pesanti rubati e una ruspa, ma il colpo fallì per l’intervento di una volante della Polizia con cui vi fu un conflitto a fuoco. C’è un particolare, in questo delitto, che fa luce sulle dinamiche criminali locali. Sembra infatti che, per compiere l’assalto alla NP Service, i cerignolani abbiano dovuto chiedere il placet alla società foggiana, accordato solo dietro la pretesa di ricevere parte del bottino: in pratica, un’estorsione nei confronti dei rapinatori.

Nell’aprile dello stesso anno, la Polizia di Stato sequestrò a Cerignola un arsenale inquietante: dieci fucili mitragliatori e quattro armi corte anche da guerra, otto silenziatori, due bombe a mano, cinquantacinque caricatori, due giubbotti antiproiettile, uno storditore elettrico, nove bidoncini contenenti diciottomila proiettili di vario calibro. Il tutto era stato anche fotografato e riportato in un “catalogo”, comprese le caratteristiche tecniche delle armi e il prezzo. Erano in vendita al miglior offerente: rapinatore, killer o terrorista che fosse. Un vero supermarket delle armi.

Negli album risultava in vendita anche un bazooka, ma nella perquisizione non fu rinvenuto: qualcuno lo aveva comprato da poco. Da quel giorno, gli investigatori si pongono due domande: “Chi ha comprato il bazooka?” e, soprattutto, “Cosa se ne fanno di un’arma in grado di distruggere un carro armato?”

Che il groviglio delle organizzazioni mafiose della provincia di Foggia sia oggi considerato la “quarta mafia” del Bel Paese, sembra, come è evidente, una definizione particolarmente appropriata.

