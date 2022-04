Il bambino e il tiranno. Domenica delle palme a Bucha

StatoQuotidiano.it, 11 aprile 2022. Tutti a spiegare le ragioni di questo conflitto. A cercare di capire le conseguenze economiche e anche geopolitiche.

A cercare di comprendere di chi è la colpa: se della Nato, che alcuni dicono sia stata lei ad aver provocato la Russia, o di Putin da più parti definito non solo dittatore ma anche macellaio. Domande giuste e comprensibili per orientarsi nella difficile tela dei giochi dei potenti, dove si fa a gara a tentare di giustificare se stessi e a condannare sempre e solo gli altri. Ma come ha detto il papa forse questa guerra è un poco colpa di tutti.

Ma c’è un grosso problema: il fatto che oltre alla guerra dibattuta e fatta oggetto dei tantissimi talk show di queste settimane, in fondo in fondo poi ciò che conta davvero è la guerra vissuta e quanto di essa rimane sul campo. E ciò che vi resta non è che un immane dolore. Inconsolabile dolore.

Tra le tante immagini, tragiche e dolorose, che ci sono arrivate, molti quotidiani hanno riportato e commentato la foto di questo bambino che ha depositato non fiori ma barattoli di cibo sulla tomba della mamma morta di fame, alla periferia di Kiev. Come ha scritto il quotidiano Avvenire si tratta di un “un concentrato di dolore e tenerezza”.

Il bambino ha un nome che la guerra non ha per fortuna il potere di cancellare. Si chiama Vlad Tanyuk, 6 anni. Sua madre che si chiamava Ira, vittima degli stenti causati dai bombardamenti, lo ha protetto fino al suo ultimo respiro. Forse è morta per proteggerlo.

Se è vero che per un bambino la madre è il mondo, è il volto su cui sono scritte le geografie del domani, allora è giusto dire che a questo bambino gli è stato tolto tutto. La guerra gli ha rubato non solo il futuro ama anche il presente. Gli è stato sottratto il tempo lento e graduale a cui aveva diritto per poter crescere e maturare e farsi un avita come è normale che sia. Invece, ora è solo, inerme, con un senso di abbandono indicibile e inspiegabile.

E’ stato costretto a diventare, suo malgrado, adulto prima del tempo, con lo sguardo fermo, volto a scavare la terra che custodisce il segreto del suo amore sottratto. Deve ricominciare da zero. Da niente e da solo. O forse dagli occhi di sua madre che ora si porta dentro e che mai smetteranno di guardarlo e di incoraggiarlo.

Per questo bambino la domenica delle palme, celebrata ieri, di certo non ha avuto il sapore della pace a cui di solito siamo abituati, ma solo il sapore amaro di un pianto fatto di lacrime disperate, quasi trattenute con una profonda dignità. Al posto delle palme ci sono due lattine di cibo appena adagiate sulla tomba, all’ombra di una croce sottile, quasi a indicare tutta l’impotenza di un Dio che tace. Di un Dio che muore nell’assenza di colei che forse quel Dio ha anche pregato.

La domanda da porre è chi sta vincendo. Vlad o Putin? Il bambino è lì a cercare una ragione per ricominciare, Putin invece è chiuso nei suoi palazzi di avorio, come Erode, solo con il proprio potere di dare solo morte, accecato dalla voglia di vincere a tutti i costi.

Ieri per i cristiani è cominciata la Settimana Santa, e il papa ha detto che “Cristo è ancora una volta inchiodato alla croce nelle madri che piangono la morte ingiusta dei mariti e dei figli. È crocifisso nei profughi che fuggono dalle bombe con i bambini in braccio. È crocifisso negli anziani lasciati soli a morire, nei giovani privati di futuro, nei soldati mandati a uccidere i loro fratelli”. E ancora: “Cristo è crocifisso lì, oggi”. Colui che ha perso, in fondo ha vinto!

Per questa ragione, vedo in questo bambino una nuova alba. Lui saprà di certo elaborare un lutto che forse molti grandi non saranno mai capaci di affrontare. Ha vinto il bambino che con la sua fame di giustizia oscura la stupida sete di potere di chi non ha imparato non solo a saper perdere, ma ancor più non ha neanche imparato a saper vivere.

A cura di Michele Illiceto, Manfredonia 10 aprile 2022