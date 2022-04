Nuovo scontro Russia-De Maio: “Il ministro ha fatto confusione, come sempre”

FOGGIA, 11/04/2022 – (insideover) A Mosca non hanno prese bene le parole di Luigi Di Maio ad Algeri.

Qui il ministro degli Esteri è giunto in mattinata e ha spiegato il motivo della sua visita: “Dobbiamo renderci più indipendenti dai ricatti sul gas della Russia”. L’Algeria infatti già oggi è tra i principali fornitori di gas, esiste un gasdotto che collega il Paese nordafricano alla Sicilia e quindi per Roma la strada che porta a un aumento delle forniture algerine viene vista con molto favore.

Il termine “ricatti” però ha provocato la reazione da parte russa: “Il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, ha fatto confusione, come sempre – si legge in una dichiarazione di Maria Zakharova – Non è la Russia che ricatta l’Unione Europea con le forniture di gas ma è l’Unione Europea che ricatta la Russia con sanzioni e minacce di nuove restrizioni, rafforzando le forze armate dei suoi Paesi lungo il perimetro dei confini russi e fornendo armi di ogni tipo all’Ucraina”.

Parole a cui a stretto giro ha risposto il ministero degli Esteri italiano: “Ricatti? Direi che il vero e unico ricatto è chiedere il pagamento in rubli di contratti di gas già in corso, e quella russa è chiaramente una richiesta inaccettabile – ha affermato il portavoce della Farnesina, Giuseppe Marici – L’Italia, per evitare di affrontare eventuali crisi derivanti da queste condizioni irricevibili sta agendo per diversificare le fonti di approvvigionamento. Come Unione Europea, giustamente, stiamo potenziando un piano di sicurezza energetica a tutela dei nostri cittadini”. Un botta e risposta importante quindi, avvenuto peraltro in una fase molto delicata del conflitto e dei rapporti tra Nato e Mosca. (insideover)