Rotice: “4,1 milioni di euro per due Istituti scolastici di Manfredonia”

MANFREDONIA (FOGGIA), 11/04/2022 – “4,1 milioni di euro per due Istituti scolastici di Manfredonia in forte crescita formativa e di iscrizioni. Per l’Ipeoa “M.Lecce” e I.S. “Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide” in arrivo gli importanti finanziamenti “PNRR – Next Generation EU” intercettati dalla Provincia di Foggia. Con il Presidente Nicola GATTA (che ringrazio per l’instancabile impegno politico-istituzione) e la consigliera provinciale Liliana Rinaldi, sono stato in visita presso i due Istituti incontrando Dirigenti, docenti ed alunni ed illustrare il dettaglio degli interventi attesi da anni. Per l’Istituto Alberghiero in arrivo € 1.506.385,86 per lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico e manutenzione straordinaria. A breve, anche l’inaugurazione ufficiale dei laboratori di cucina.

Per l’I.S. “Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide” in arrivo € 2.583.276,01 per manutenzione straordinaria, laboratori (inutilizzabili diversi macchinari ed attrezzature di ultima generazione) e palestra (danneggiata la tensostruttura) attualmente inagibili con pesanti ripercussioni sullo svolgimento dell’attività formativa e didattica.

Una scuola che si apre alla città ed al territorio, anche oltre l’orario mattutino per formare al meglio i cittadini e la classe dirigente del futuro, offrendo agli studenti metodi e strumenti innovativi rispetto alle richieste del mondo imprenditoriale ed occupazionale”.

Lo riporta il sindaco Gianni Rotice.