Comune Manfredonia, approvati valori indicativi IMU 2023 (ATTO)

www.statoquotidiano.it, Manfredonia, 11 aprile 2023. Con recente delibera, il Consiglio comunale di Manfredonia ha approvato la tabella “VALORI INDICATIVI IMU 2023” (ALLEGATO “A”) predisposta dall’ufficio tecnico del Comune che confermato i valori di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 40 del 08/03/2022, procedendo all’adeguamento esclusivamente per i terreni di cui alle aree edificabili “ex CB2 – GOZZINI”, allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, riportante i valori indicativi delle aree edificabili distinti per zona omogenea di PRG per l’anno 2023.

E’ stato inoltre precisato che nella tabella (ALLEGATO “A”), nel caso in cui non sia prevista l’attuazione attraverso l’intervento diretto e sia prescritta la preventiva approvazione di un piano attuativo, il valore di riferimento IMU 2023 è ridotto come di seguito specificato:

• Assenza di piano attuativo: Valore IMU = 20% del valore di riferimento in tabella.

• Piano attuativo adottato: Valore IMU = 75% del valore di riferimento in tabella;

• Nel caso di piano attuativo approvato: Valore IMU = 100% del valore di riferimento

in tabella.

E’ stato dato atto che ai fini della valutazione delle aree occorre comunque riferirsi al valore di mercato. I valori tabellari, quindi, possono orientare, senza efficacia vincolante, sia il contribuente che l’Ufficio di riscossione.

Nelle Zone E – Agricole già interessate dalla installazione di impianti di produzione di energia elettrica da Fonti Energetiche Rinnovabili – FER, il valore di riferimento ai fini IMU è uguale a quello attribuito alle Zone destinate ad insediamenti produttivi – P. I. P.;

I valori di cui alla Tabella allegata − hanno funzione di orientare il contribuente, ai fini della individuazione del valore in comune commercio dei terreni edificabili insistenti nelle varie zone omogenee e, di conseguenza, la determinazione della base imponibile dell’imposta;

− non costituiscono in alcun modo un limite al potere di accertamento del Comune, il quale potrà in ogni momento accertare l’imposta sulla base di un valore diverso da quello

indicato, qualora emergano fatti o elementi che conducono alla determinazione di una

base imponibile superiore.

ATTO IN ALLEGATO > cc-32-2023