Comune Manfredonia, approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023 – 2025

www.statoquotidiano.it, Manfredonia, 12 aprile 2023. Con recente delibera ad oggetto “ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2023 – 2025 E RELATIVI ALLEGATI”, è stato dato atto che il DUP è stato approvato con deliberazione n. 67 del 18.10.2022 avente oggetto “Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) periodo 2023- 2025 (ART. 170, COMMA 1, D.LGS. N.267/2000)” con cui sono stati definiti gli obiettivi strategici ed operativi dell’Ente e successivamente aggiornato (NADUP) con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 31/03/2023.;

E’ stato da qui approvato lo schema di Bilancio di previsione finanziario relativo al periodo 2023-2025 e i relativi allegati contabili redatti secondo i modelli ministeriali di cui all’allegato 9 richiamato dall’art. 11, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 118/2011, come integrato, da ultimo, dal D.M. 01/08/2019 con riferimento agli allegati a/1, a/2, a/3 inerenti rispettivamente all’elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate, quali parti integranti e sostanziali (all. doc. 1).

E’ stato dato atto che all’allegato 01, inerente allo schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024, sono altresì compresi, per formarne parte integrante e sostanziale, i prospetti di cui all’art. 11, comma 3, lett. da a) ad f) del D. Lgs. n. 118/2011, come di seguito elencati:

il prospetto degli equilibri di bilancio secondo lo schema allegato al D. Lgs. n.118/2011;

il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per gli esercizi 2023-2025;

il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno degli esercizi 2023-2025;

il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli esercizi 2023-2025;

il prospetto delle spese previste per l o svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli esercizi 2023-2025;

il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

i prospetti analitici delle risorse accantonate (a/1), vincolate (a/2) e destinate (a/3) del risultato di amministrazione presunto.

ATTO INTEGRALE > cc-33-2023