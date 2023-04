www.statoquotidiano.it, Manfredonia, 11 aprile 2023. Con recente delibera, il Consiglio comunale di Manfredonia ha confermato per l’anno 2023 le aliquote e detrazioni relative all’imposta municipale propria (IMU), stabilite per l’anno 2022, così come risultano dal prospetto che segue:

atto in allegato