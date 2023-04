Da Cerignola a Manfredonia, ecco gli arresti più rilevanti della PS di Foggia

StatoQuotidiano.it, Foggia, 11 aprile 2023. Sono state rese note le attività di polizia giudiziaria più significative della P.S. in Provincia di Foggia dall’aprile 2022 all’aprile 2023.

ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA PIU’ SIGNIFICATIVE

In data 14.06.2022 personale della Squadra Mobile traeva in arresto in flagranza di reato un soggetto sottoposto alle indagini preliminari in relazione al reato di porto e detenzione illegale di arma clandestina e munizionamento, segnatamente una pistola mitragliatrice con matricola abrasa e munizionamento di vario calibro.

In data 22.07.2022 personale della Squadra Mobile, collaborato da personale della Squadra Mobile di Bari e personale SCO dava esecuzione al provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla DDA di Bari nei confronti di 7 persone, sottoposte alle indagini preliminari per i reati di tentato omicidio, porto e detenzione arma da fuoco, tentata estorsione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, con l’aggravante del metodo mafioso, appartenenti alla batteria SINESI-FRANCAVILLA. L’attività investigativa consentiva di sgominare un agguato omicidiario che si sarebbe dovuto concretizzare nei confronti di un imprenditore.

In data 02.08.2022 personale delle Squadre Mobili di Foggia e Roma collaborato da personale Squadra Mobile Trieste , dava esecuzione al provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Roma nei confronti di un soggetto, sottoposto alle indagini preliminari per i reati di duplice tentato omicidio e detenzione e porto illegale di arma da fuoco. Il predetto in data 2 marzo 2022, in località della provincia di Roma aveva esploso diversi colpi di arma da fuoco nei confronti di un pregiudicato e del figlio minore.

In data 14.10.2022 personale della Squadra Mobile in collaborazione con personale della Questura di Avellino ha tratto in arresto un soggetto latitante foggiano, ARIOSTINI Savino destinatario di tre provvedimenti restrittivi (già latitante nell’ambito dell’operazione DDA di Bari Decima Bis): Soggetto appartenente alla Batteria “Moretti-Lanza-Pellegrino”.

In data 18.01.2023, personale della locale Squadra Mobile , traeva in arresto in flagranza di reato, un soggetto per i reati di porto e detenzione abusiva di arma comune da sparo e relativo caricatore e munizionamento, nonché per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale.

In data 30.03.2023 personale della Squadra Mobile della Questura di Foggia, ha eseguito una O.C.C. emessa dal G.I.P. del Tribunale di Foggia a carico di tre persone sottoposte alle indagini preliminari in relazione ai reati di ricettazione, detenzione di armi da guerra e per l’art. 697 c.p.

Uno dei tre soggetti veniva tratto in arresto in flagranza anche per il reato di detenzione illegale di arma comune da sparo e ricettazione.

OPERAZIONI DI POLIZIA – SAN SEVERO

In data 09.03.2022 nell’ambito dell’operazione denominata “Stirpe”, personale Commissariato di P.S. di San Severo e del Reparto Prevenzione Crimine dava esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Foggia, a carico di 4 soggetti sottoposti alle indagini preliminari per i reati di concorso in detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

In data 22.07.22 personale della Squadra Mobile e del Commissariato di P.S. di San Severo, davano esecuzione all’ordinanza di convalida di fermo e contestuale applicazione della misura cautelare della custodia presso l‘I.P.M. ,emesso dal G.I.P. presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, a carico di un minorenne per aver cagionato la morte del minore D’AUGELLI Francesco Pio, deceduto a seguito di un fendente la sera del 18//07/2022 nel comune di San Severo.

In data 10.10.22 nell’ambito dell’operazione di polizia denominata “Troy”, personale della Squadra Mobile, collaborato da personale di altri Reparti della Polizia di Stato, dava attuazione all’Ordine di esecuzione di arresti, sequestri e atti differiti, emesso dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, n. 89 provvedimenti di arresto differito con la traduzione in carcere di 47 soggetti gravitanti nell’ambito della criminalità sanseverese, tutti presunti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In data 27.10.2022, nell’ ambito dell’operazione denominata “Acca24.2”, personale del Commissariato P.S. di San Severo, collaborato dai Reparti Prevenzione Crimine, ha dato esecuzione a n. 8 ordinanze di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari, emesse dal Gip presso il Tribunale di Foggia, nei confronti di altrettanti soggetti sottoposti alle indagini preliminari per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

In data 3.11.2022, nell’ambito di un’operazione di polizia tesa al contrasto dello spaccio di sostanza stupefacente, personale del Commissariato di P.S. di San Severo, personale della Squadra Mobile e di altri uffici della Polizia di Stato, ha dato esecuzione a 7 ordinanze di cui 4 di custodia cautelare in carcere e 3 agli arresti domiciliari, emesse dal Gip presso il Tribunale di Foggia, a carico di altrettanti soggetti residenti nella provincia di Foggia.

In data 23.11.2022 personale della Squadra Mobile di Foggia dava esecuzione all’ ordine di custodia cautelare in carcere (operazione TROY II) nei confronti di 12 soggetti presunti responsabili peri reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

In data 29.03.2023, a parziale conclusione di una complessa ed articolata attività di indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, personale della locale Squadra Mobile, con l’ausilio di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 8 persone sottoposte alle indagini preliminari per i reati di detenzione e porto illegale di armi da fuoco aggravato dal metodo mafioso, omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale e favoreggiamento personale.

Durante l’esecuzione sono state altresì effettuate perquisizioni che hanno consentito di rinvenire in un’abitazione nel quartiere “San Bernardino” del comune di San Severo (FG) sono stati rinvenuti numerosi involucri, sapientemente occultati, contenenti munizioni e armi, anche da guerra, perfettamente funzionanti e con le matricole abrase.

OPERAZIONI DI POLIZIA MANFREDONIA

In data 3.08.22 Personale della Squadra Mobile e del Commissariato P.S. di Manfredonia davano esecuzione ad una ordinanza dispositiva di arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Foggia, nei confronti di4 soggetti impiegati con qualifica di Operatore Socio Sanitario presso RSA “Stella Maris”. I predetti sono stati sottoposti alle indagini preliminari per il reato di maltrattamenti aggravati ed un solo soggetto anche del reato di violenza sessuale aggravata.

In data 6.10.22 Personale della locale Squadra Mobile in collaborazione con militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza davano esecuzione a decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica di Foggia, nei confronti di un soggetto sottoposto alle indagini preliminari in relazione ai reati di duplice tentato omicidio e detenzione illegale di arma da fuoco. Il predetto a seguito di litigio avvenuto in agro di Monte Sant’Angelo, aveva esploso colpi di arma da fuoco ad indirizzo di due soggetti, attingendone uno all’altezza della scapola.

OPERAZIONI DI POLIZIA -CERIGNOLA

In data 12.04.22. Personale della Squadra Mobile e del Commissariato P.S. di Cerignola, collaborato da personale della sezione di P.G. della Polizia Stradale, sottoponeva a fermo di indiziato dei delitti di ricettazione, riciclaggio e resistenza a P.U. quattro soggetti.

In data 31.07.22 in località “Alma Dammata” (Manfredonia) venivano rinvenuti i corpi senza vita, di CIRILLO GERARDO E CIRILLO PASQUALE rispettivamente padre e figlio. Per tale duplice omicidio in data 3 agosto 2022 personale della Squadra Mobile e del Commissariato di P.S. di Cerignola sottoponevano a decreto di fermo indiziato di delitto un soggetto, provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia.

In data 17.10.22, personale della sottosezione della Polizia Stradale di Foggia, durante un controllo di un’ auto sospetta in A14 presso area di servizio Le Saline, rinveniva una valigia contenente circa 26 kg di Marijuana. Il conducente dell’auto veniva tratto in arresto e accompagnato presso il Carcere di Foggia.

In data 3.11.22personale locale Squadra Mobile unitamente a personale del Servizio Centrale Operativo, della Squadra Mobile di Bari, nonché del Compartimento Polizia Stradale “Puglia”, al termine delle indagini esperite, hanno dato esecuzione ad ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip presso il Tribunale di Foggia, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 17 soggetti, sottoposti alle indagini preliminari per un numero imprecisato di delitti contro il patrimonio ed in particolare rapine pluriaggravate ai danni di furgoni portavalori, ovvero adibiti al trasporto di merce di ingente valore economico.

In data 28.12.22 a Cerignola, personale della locale Squadra Mobile unitamente a personale del Commissariato di P.S. di Cerignola e del Compartimento Polizia Stradale “Puglia”, hanno dato esecuzione all’ordinanza che dispone la misura cautelare degli arresti domiciliari, dell’obbligo di presentazione alla PG e del divieto di dimora nei comuni di residenza nei confronti di 26 soggetti, sottoposti alle indagini preliminari per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio ed in particolare furto, ricettazione e riciclaggio di veicoli. Nello specifico, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Foggia ha disposto la misura degli arresti domiciliari, presso il luogo di residenza, nei confronti di 9 persone, inoltre il GIP ha disposto, oltre al sequestro preventivo di un immobile, anche il sequestro preventivo di tre veicoli, tre motocicli, tre immobili e cinque terreni.

In data 25.01.2023 veniva tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un soggetto in quanto nel box di un autoparco nella sua disponibilità e nel box dell’abitazione, si rinvenivano e sequestravano complessivi Kg 4,735 di hashish e grammi 850 di cocaina. Nel corso della stessa attività, inoltre, in un locale condominiale dello stabile di residenza dello stesso, si rinvenivano e sequestravano a carico di ignoti kg. 42,54 di hashish.

(IV – fine).