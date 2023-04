Dove fare vela in Sardegna: i luoghi più belli da non perdere

Fare vela in un luogo spettacolare come la Sardegna è un’esperienza imperdibile e incredibile grazie alla bellezza delle sue acque e della sua costa sempre diversa. Inoltre, navigare è l’unico modo per raggiungere comodamente cale e calette che altrimenti sarebbero precluse. Per ritagliarvi un angolo di paradiso privato dove ammirare il mare cristallino della Sardegna, la vela è la soluzione che fa per voi.

Naturalmente, l’ideale sarebbe circumnavigare l’intera isola e, grazie noleggio barche a vela con SamBoat, andare alla scoperta delle magnifiche località della costa sarda. La natura e la vegetazione della Sardegna sanno incantare tanto quanto le sue tradizioni. I posti dove fermarsi ed esplorare i dintorni sono numerosi ma vediamo di andare con un po’ di ordine.

L’arcipelago della Maddalena

Il nord dell’isola è una destinazione prediletta poiché è un paradiso a cielo aperto con una vegetazione ricca e incontaminata. Una delle escursioni più consigliate in barca a vela è quella all’arcipelago della Maddalena. Qui si possono ammirare alcune delle più magnifiche spiagge della zona a iniziare dalla spiaggia Rosa di Budelli che prende questo particolare colore per via dai gusci di un particolare microrganismo che vive solo qui. Sempre su Budelli, immancabile è la spiaggia del Cavaliere e la spiaggia di Cala Coticcio.

È importante ricordare che veleggiando nell’arcipelago, vi trovate all’intero del Parco Nazionale di La Maddalena, cioè un’aera marina protetta. Questo vuol dire che è assolutamente vietato raccogliere e portare via sabbia, sassolini, conchiglie o altro dalla zona. Anche dove non è vietato sarebbe sempre consigliabile evitarlo per maggiore rispetto verso gli habitat costieri che sono particolarmente delicati e a rischio, sebbene i più non lo direbbero.

La Costa Smeralda a est

Tuttavia, per i velisti è la costa orientale ad essere la meta preferita grazie alle alte montagne che si innalzano sulla costa in grado di proteggere il tratto di mare. Olbia e la costa Smeralda sono quindi un luogo perfetto per fare vela. Naturalmente, luoghi come Porto Cervo sono particolarmente rinomati e potete avvistare alcuni degli yacht più grandi e belli. Storicamente la costa Smeralda, che prende questo nome per via del colore spettacolare delle sue acque, attira il turismo più elitario e andando a vela non è raro avvistare alcuni vip sui loro sforzosi yacht. Ciononostante, nell’intera area potete trovare piccoli porticcioli dove ancorare la vostra barca e concedervi una bella esplorazione della terraferma.

La Costa Paradiso nel centro-nord

Infine, la zona centro-nord dell'isola è altrettanto consigliata, sebbene meno conosciuta ma ciò ne fa un punto di forza. Infatti, potrete veleggiare piuttosto indisturbati lungo la costa. La particolarità è data soprattutto dalle rocce di colore rosso, particolarmente vivo nei pressi di Costa Paradiso. In questo tratto le rocce della costa sono state plasmate dalla forza del vento e dell'acqua. Si sono formate delle insenature e delle calette nascoste dalla vegetazione che si raggiungono solo via mare dove tuffarvi dagli scogli e poi rilassarvi sotto il caldo sole della Sardegna.