www.statoquotidiano.it, Manfredonia, 11 aprile 2023. Con recente delibera, il Consiglio comunale di Manfredonia ha deliberato di dare atto che “con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 18.10.2022 ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) periodo 2023- 2025 (ART. 170, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000)” sono stati definiti gli obiettivi strategici ed operativi dell’Ente formulati sulla base delle informazioni fornite dai responsabili dei servizi comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall’/Amministrazione Comunale, nonché del quadro delle risorse finanziarie destinate ad ogni singolo programma di spesa“.

Al contempo è stato deliberato di approvare, come in effetti approva, la nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione (NADUP), (all. doc. 01) e di dare atto che lo stesso è stato redatto in conformità a quanto stabilito dal principio della programmazione di cui all’allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, in modalità ordinaria, avendo il

Comune di Manfredonia una popolazione superiore ai 5000 abitanti.

Allegati