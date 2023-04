Locali via Gramsci del Comune di Foggia, la causa per l’immobile continua

www.statoquotidiano.it. La commissione straordinaria del Comune di Foggia ha accettato la proposta conciliativa della Corte d’appello di Bari circa la controversia sui locali di via Gramsci, sede degli uffici comunali. La parte avversa, Later.fin srl, non ha aderito, invece, alla proposta avanzata nell’ordinanza e l’udienza è stata rinviata al 23 febbraio 2024.

Il contenzioso, com’è noto, riguarda il riscatto dell’immobile in via Gramsci per cui la Corte ha richiesto “un’attestazione di conformità catastale oggettiva dell’immobile”, e questa è la determina del servizio finanziario del Comune, pubblicata qualche giorno fa, in cui si riporta la questione.

A marzo del 2021 il Tribunale di Foggia – Seconda Sezione civile, ha condannato il Comune di Foggia alla corresponsione in favore della Later. Fin s.r.l. dell’importo di circa 930mila euro, “alla rivalutazione monetaria e interessi di mora e a far data da gennaio 2015 e sino all’effettivo soddisfo, corresponsione dell’indennità di occupazione, nella misura di € 556.933,80, oltre IVA, per ogni semestre a decorrere dal 01.07.2015 sino all’effettivo rilascio, oltre rivalutazione monetaria e interessi di mora sino all’effettivo soddisfo”.

Con ordinanza del 20 luglio 2022 la Corte d’Appello di Bari ha proposto alle parti la seguente ipotesi conciliativa:

1) La società Later.Fin. trasferirà al Comune la proprietà degli immobili oggetto del contratto di leasing nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano;

2) Il comune di Foggia verserà alla società locatrice la somma di € 928.233,00 oltre Iva per il riscatto dell’immobile nonché la somma di € 928.245,00 oltre Iva a titolo di canoni di leasing non pagati ed infine la somma di € 556.933,80 per l’uso dell’immobile dal 1° gennaio 2015 fino al 30 giugno 2015;

3) Nulla dovrà pagare il comune di Foggia per il godimento dell’immobile dalla scadenza contrattuale del 30 giugno 2015, dovendosi compensare il credito relativo della società concedente con quello del comune di Foggia relativo alla penale prevista dall’articolo 10 del contratto di leasing, di € 5.594.674,00 oltre alla rivalutazione monetaria dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2015, nel caso di trasferimento dell’immobile gravato da iscrizioni ipotecarie”.

Il pregresso

Nel 2002, veniva stabilito che la Foggia Immobiliare s.r.l. (poi incorporata nella Later.Fin. s.r.l.) concedeva in locazione finanziaria al Comune di Foggia il complesso immobiliare in via Gramsci per la durata 12 anni e mezzo a decorrere dal 1° gennaio 2003 e scadenza al 30 giugno 2015.

Il Consiglio Comunale, con delibera di dicembre 2014, “esercitava il diritto di riscatto previsto dal contratto e di tanto veniva data comunicazione alla Later.fin s.r.l. La società, nel riscontrare la volontà del Comune di Foggia di esercitare il diritto di riscatto, rappresentava che lo stesso risultava essere inadempiente per il pagamento dell’ultimo canone (pari ad €.928.245,00 oltre IVA)”.

Con atto di citazione di maggio 2016 il Comune richiedeva al Tribunale di Foggia, di accertare il diritto del Comune di Foggia di acquistare, ai sensi dell’art. 8 del Contratto, l’immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria del 15 novembre 2002.

Paola Lucino, 11 aprile 2023